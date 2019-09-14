Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика

В эксклюзивном интервью Вышинский говорит о простых парнях, с которыми сидел на одном этаже, о том, что его спасало эмоционально, и шансах двух стран на примирение.
Что за кошка летела в Россию вместе с освобожденными журналистом из Украины и как складывалась судьба её хозяина?
Почему первый раз попав в тюрьму не ощущаешь себя заключенным? Что смотрели по телевизору в камере? Почему из политики нельзя вернуться в журналистику?
И где, в конце концов, сало?
Рассказывает свободный (!) Кирилл Вышинский:
0:45 Где сало?
1:00 История освобождения котика (двух), их судьба и судьба хозяина
2:20 Как выжить в тюрьме эмоционально и режим телевизора
3:35 "Спать по очереди" и почему Вышинскому сделали камеру поприличней
4:30 Зек или журналист в командировке, когда случился перелом и мистика тюрьмы
6:15 В чем была ошибка? Почему он сел?!
7:25 След янтарной мафии в журналистском деле
9:45 Великий папа Кирилла Вышинского и их Эверест
11:15 Любимые женщины Кирилла
12:10 Что будет с редакцией РИА Новости Украина и как глупо её уничтожали
13:00 Как повели себя его подчиненные после ареста и как сложилась их судьба
14:40 Чем опасна для него политическая карьера
16:25 Россия или Украина?
17:05 Почему его супруга не смогла жить в Киеве
18:55 Когда простые русские и украинцы перестанут относиться друг другу как к врагам
20:25 Про народную дипломатию украинцев, работающих в России
21:40 Про очень странную украинскую пропаганду и шизофрению
24:50 О чем будет его книга на самом деле
26:30 В какой поход он всё-таки отправится с папой
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