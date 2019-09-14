17:00 14 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
ЯсноПонятно
© Sputnik /

"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (227)
27 0 0

Что дает нам учеба в университете? Умение быстро искать информацию, договариваться с людьми, друзей, любовь всей жизни? Если образование отстает от темпа жизни, то стоит ли тратить на него время, когда можно сразу пойти работать?

Школа — университет — работа. Для старшего поколения это — единственная формула успеха. Но прогресс приводит к тому, что многие профессии можно освоить самостоятельно просто практикуясь, а онлайн-курсы от крупной компании выглядят более полезными, чем четыре года в университете.

Козел
© Sputnik / Алексей Даничев
В Молдове выставлен на продажу козел с высшим образованием

Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter

Нужно ли высшее образование, обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая рассказала, требуют ли работодатели от кандидатов высшее, и как часто они готовы принять на работу без него.

Гость одного из последних эпизодов подкаста "Как вы это делаете?!" народный учитель России и один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский поделился мнением о том, обязательно ли получать высшее образование современному выпускнику школы.

Слушайте подкасты РИА Новости 

Тема:
Подкасты РИА Новости (227)

По теме

В странах ЕАЭС хотят создать единую систему оценки для специалистов-мигрантов


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Люди бегут прочь от Всемирного торгового центра после того, как он подвергся атаке 11 сентября 2001 года.
Эхо трагедии 9/11: страшные кадры терактов в Нью-Йорке
Открой Молдову: это место притягивает тысячи туристов - видео
Открой Молдову: это место притягивает тысячи туристов - видео
Трудоголики ЕС
Трудоголики ЕС - кто они

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться