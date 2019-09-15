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Как вы это делаете
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Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности

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Тема:
Подкасты РИА Новости (230)
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В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" российский политик, юрист Наталья Поклонская рассказывает, часто ли люди обманываются её внешностью, и как поступает с теми, кто не воспринимает её всерьез.

Зачем пошла в прокуроры? Когда её должны были убить? Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить? Правда ли, что принадлежит к секте "царебожников"? Почему проголосовала против пенсионной реформы и закона о неуважении к власти?

Отвечает депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская:

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0:40 Почему стала прокурором и что её разочаровало в профессии
3:40 Часто ли её внешность обманывает окружающих
4:00 Когда её должны были убить и почему ей удалось выжить
7:00 Про дело ОПГ "Башмаки" и комплименты от участников банды
9:05 Почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности
9:40 Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить
10:50 Почему решилась пойти в политику
12:15 Как посмела голосовать против пенсионной реформы и чем это для неё закончилось
14:20 Как поступает с людьми, которые относятся к ней снисходительно
14:40 Почему проголосовала против закона о неуважении к власти
15:45 Может ли покинуть "Единую Россию"
16:25 Заменит ли она Захарову в МИДе
17:30 Про сложную "любовь" с Москвой
20:05 Возможно ли в прокуратуре и большой политике всегда поступать по-христиански
22:00 О том принадлежит ли она к секте "царебожников"
23:20 Что происходит сейчас с её дочерью подростком
24:10 И как она реагирует на публичность матери
24:50 Об интернет-меме "няш-мяш" и своем новом проекте на YouTube
1:20 Что сделала бы, если бы возглавила Севастополь

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Тема:
Подкасты РИА Новости (230)

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