Стела, фурор, блогер и цукини. Почему мы так хотим удвоить согласные в них?

Слушайте и говорите правильно!
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Носить легинсы можно как угодно, а писать – только с одной буквой “Г”. Готовить цукини – по любому рецепту, кроме тех, в котором это слово написано через две “К”. Аплодировать лучше через одну букву “П”, а если и быть масоном, то только c одной “С”.
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Чем кормят наших "ряб", и есть ли на прилавках мясных магазинов продукция, которая может нанести непоправимый вред здоровью.
В салонах столичных курсовых микроавтобусов становится ездить совсем небезопасно, пострадать можно в любой момент: доказательство тому - выяснения отношений и жестокие драки, которые происходят чуть ли не каждый день.
По предварительным данным, наши соотечественники, имеющие также паспорта Румынии или одного из государств Евросоюза, смогут без виз посещать Туманный Альбион вплоть до декабря 2023 года - соответствующее решение принял британский кабмин.
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