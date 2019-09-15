17:23 15 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Это надолго
© Sputnik /

Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (230)
46 0 0

В культуре и медиа есть образ беременной женщины — умиротворенная, с нежной улыбкой и в струящемся платье. Но в реальной жизни всё сложнее. Что в это время происходит с организмом женщины? К каким сюрпризам стоит подготовиться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно знать о себе и своём теле, чтобы прожить опыт беременности максимально комфортно.

УЗИ
© Sputnik / Сергей Венявский
Есть рекорд: в Китае женщина беременна уже 17 месяцев

Какие позитивные и негативные изменения происходят с организмом женщины? Что такое перинатальная депрессия, и как её распознать? Действительно ли беременные женщины глупеют или это миф? Что такое насилие в родах? Как мужьям реагировать на капризы беременных жён? До какого периода паре можно заниматься сексом?

Об этом во втором эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают клинического психолога, доулу Дарью Уткину.

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (230)

По теме

Врач: эти продукты категорически нельзя употреблять беременным женщинам
Чтобы беременность протекала нормально: новые свойства старого средства


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Осеннее великолепие в Старом Орхее.
Захватывающие дух изображения: осеннее великолепие в Старом Орхее - фотолента
Молдова и ЕАЭС: Отсутствие общих границ - не помеха
Молдова и ЕАЭС: отсутствие общих границ - не помеха
Кто претендует на пост генпрокурора Молдовы
Кто претендует на пост генпрокурора Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться