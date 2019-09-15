Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?

В культуре и медиа есть образ беременной женщины — умиротворенная, с нежной улыбкой и в струящемся платье. Но в реальной жизни всё сложнее. Что в это время происходит с организмом женщины? К каким сюрпризам стоит подготовиться?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно знать о себе и своём теле, чтобы прожить опыт беременности максимально комфортно.

Какие позитивные и негативные изменения происходят с организмом женщины? Что такое перинатальная депрессия, и как её распознать? Действительно ли беременные женщины глупеют или это миф? Что такое насилие в родах? Как мужьям реагировать на капризы беременных жён? До какого периода паре можно заниматься сексом?

Об этом во втором эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают клинического психолога, доулу Дарью Уткину.

Слушайте подкасты РИА Новости