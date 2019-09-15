Медведев, Сафин и матчи сборной

01:30 Медведев, Надаль и Сафин
24:00 Матчи сборной
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Почему Медведев, даже едва не обыграв Надаля, еще не стал такой звездой тенниса, как Марат Сафин и почему Сафин, вызвавший восторг комментарием матча "Медведев – Надаль", еще не стал звездой репортажа?
01:30 Медведев, Надаль и Сафин
24:00 Матчи сборной
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