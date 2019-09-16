Никишина: внутри ЕАЭС есть два пакета регулирования

Внутри ЕАЭС сохранилось комплексная система регулирования: есть наднациональные полномочия регулирования рынков, и есть национальные, которые не корректно комментировать. В качестве аналогии можно привести соглашения с Сингапуром, которое содержит семь подсоглашений, одно из них шестистороннее, то есть наднациональное, на уровне ЕАЭС, а остальные – двусторонние, национальные.

Заявление прозвучало в рамках видеомоста в преддверии крупнейшего в евроазиатском пространстве делового форума "Евразийская неделя", который пройдет с 25-го по 27-го сентября в Бишкеке. Видеомост был организован Международным информационным агентством и радио Sputnik, в дискуссии участвовали журналисты Кишинева, Москвы, Бишкека, Еревана и Нур-Султана.

Отвечая на вопрос молдавских журналистов о возможности восстановления и развития рынка молдавских вина на евразийском пространстве при возможном обретении Молдовой статуса полноправного члена ЕАЭС, Никишина сказала, что процедура вступления в эту организацию строго регламентирована.

Ее этапы включают запуск переговорного процесса, дорожной карты совмещения законодательства и предполагают изъявление политической волей народа.

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