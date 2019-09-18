Муравский: Молдова может опять оказаться на легендарном перекрестке

Если новая власть не избежит системных ошибок в управлении, которые должны привести к решению приоритетных экономических задач, Молдова опять окажется у легендарного перекрестка, утверждает экономист и бывший вице-премьер Александр Муравский.

Муравский положительно оценил политическую деятельность правительства в первые 100 дней своей работы, направленную на устранение "индивидуального предприятия" известного влиятельного человека, которое подмяло под себя практически все государственные структуры. Это породило в очередной раз волну надежды у населения в развитии демократии и правового государства, которые простые люди связывают с улучшением жизни.

"Однако, по мнению экономиста, оправдается ли эта новая надежда наших сограждан - большой вопрос. 100 дней - это небольшой срок для серьезных изменений, но достаточен для того чтобы увидеть способность власти оценить ситуацию, дать сигнал обществу, каковы приоритеты этой власти, какие ближайшие задачи она будет решать и какими методами".

К сожалению, коалиция сформирована из трёх составляющих с очень разными целями, а к власти пришло много людей без надлежащего опыта управления.

Все-таки, отмечает Муравский, если новая власть так и не возьмется за работу, не стоит прогнозировать апокалиптический сценарий развития событий. Если мы не совершим явных глупостей внешнеполитического характера, если сохраним сегодняшнее отношения к нам Запада и России, то можем и дальше барахтаться в этой неопределённой ситуации. Население будет, как и раньше эмигрировать, а мы потихоньку дотянем до новых выборов. А там опять вынесем на суд народа наши неопределимые геополитические препятствия, мы же не впервые оказываемся на перекрёстке дураков.

© Sputnik / Moldova Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK