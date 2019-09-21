"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

Что из этого правда, а что ложь? В какие стереотипы о родах мы до сих пор верим и почему?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираем самые распространенные стереотипы о родах.
Правда ли что боль во время родов настолько невыносима, что без эпидуральной анестезии вытерпеть ее невозможно, а фразу "лучше пристрелите меня" произносит почти каждая роженица? Можно ли пойти на кесарево сечение, если очень боишься боли и родов? Как конституция тела женщины влияет на родовой процесс? Сколько процентов женщин на самом деле рожают в назначенную им ПДР (предполагаемая дата родов)? Во второй раз рожать легче. Серьезно? Нужно ли кричать во время родов и как правильно кричать?
Об этом в четвертом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают индивидуальную акушерку, ведущую курсов подготовки к родам Ольгу Банникову.
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