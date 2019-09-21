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"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (234)
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"С широкими бедрами ты просто создана для того, чтобы рожать". "Кесарево сечение менее болезненно, чем естественные роды". "Кричать во все горло – нормальная практика во время схваток". "Если бабушка родила десять детей, значит, и тебе будет легко рожать".

Что из этого правда, а что ложь? В какие стереотипы о родах мы до сих пор верим и почему?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираем самые распространенные стереотипы о родах. 

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Правда ли что боль во время родов настолько невыносима, что без эпидуральной анестезии вытерпеть ее невозможно, а фразу "лучше пристрелите меня" произносит почти каждая роженица? Можно ли пойти на кесарево сечение, если очень боишься боли и родов? Как конституция тела женщины влияет на родовой процесс? Сколько процентов женщин на самом деле рожают в назначенную им ПДР (предполагаемая дата родов)? Во второй раз рожать легче. Серьезно? Нужно ли кричать во время родов и как правильно кричать?

Об этом в четвертом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают индивидуальную акушерку, ведущую курсов подготовки к родам Ольгу Банникову.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

Тема:
Подкасты РИА Новости (234)

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