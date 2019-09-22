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"Зачем табуретки ломать?!" Афоризмы, которые пришли из фильма "Чапаев"

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Тема:
Подкасты РИА Новости (237)
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— Василий Иванович! Белые в лесу! — Не время, Петька, грибы собирать. К 85-летию картины вспоминаем выражения, которые пришли в нашу жизнь благодаря режиссерам братьям Васильевым.

Фильм "Чапаев" разошелся на афоризмы, а приличные и неприличные анекдоты про Василия Ивановича, Петьку и Анку, кажется, найдутся на все случаи жизни.

К 85-летию картины вспоминаем выражения, которые пришли в нашу жизнь благодаря режиссерам братьям Васильевым.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (237)

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