Свободная игра или "развивашки". Что лучше для дошкольника?

Мечтая вырастить гения, заботливые родители расписывают жизнь дошкольника по часам. Если он и играет во что-то, то только в "развивающие" игры.

Свободная игра, например, в пиратов или принцесс также важна для полноценного развития. Хотя взрослые относятся к ним, как к чему-то второстепенному и неважному. Во что и как правильно играть с детьми?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, в какие игры играть с детьми, чтобы все остались довольны – и дети, и взрослые.

Как игры влияют на формирование эмоционального интеллекта и творческие способности дошкольника? Что делать, если играть с ребенком скучно и совсем не хочется? Почему в продвинутых лицеях в расписании стоят "дворовые игры"? Разрешать ли дошкольнику играть в гаджеты? Правда ли, что чем проще игрушка, тем лучше?

Об этом в пятом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают ведущего российского эксперта в области развития эмоционального интеллекта, автора первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Викторию Шиманскую. Рекомендации для родителей детей от 3 до 7 лет.

Еще больше о детских играх можно узнать 12 октября на благотворительном фестивале "Family Tree Fest: живу, играю, помогаю!".

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