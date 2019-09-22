17:13 22 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Это надолго
© Sputnik /

Свободная игра или "развивашки". Что лучше для дошкольника?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (238)
27 0 0

Мечтая вырастить гения, заботливые родители расписывают жизнь дошкольника по часам. Если он и играет во что-то, то только в "развивающие" игры.

Свободная игра, например, в пиратов или принцесс также важна для полноценного развития. Хотя взрослые относятся к ним, как к чему-то второстепенному и неважному. Во что и как правильно играть с детьми?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, в какие игры играть с детьми, чтобы все остались довольны – и дети, и взрослые. 

Геймер в очках виртуальной реальности.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Интернет вместо извилин: как гаджеты меняют сознание подростков

Как игры влияют на формирование эмоционального интеллекта и творческие способности дошкольника? Что делать, если играть с ребенком скучно и совсем не хочется? Почему в продвинутых лицеях в расписании стоят "дворовые игры"? Разрешать ли дошкольнику играть в гаджеты? Правда ли, что чем проще игрушка, тем лучше?

Об этом в пятом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают ведущего российского эксперта в области развития эмоционального интеллекта, автора первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Викторию Шиманскую. Рекомендации для родителей детей от 3 до 7 лет.

Еще больше о детских играх можно узнать 12 октября на благотворительном фестивале "Family Tree Fest: живу, играю, помогаю!".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (238)

По теме

Детям не игрушка: когда куклы и машинки опасны
Врачи бьют тревогу: все больше детей попадают в ловушку этой зависимости
Психиатр: пристрастие к видеоиграм опасно для здоровья детей


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото
Российские мотострелки разгромили врага в Кемеровской области
"Центр-2019": российские мотострелки разгромили "врага" - видео
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков будет в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться