Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

Почему за время и деньги читателя сегодня между собой конкурируют не только книги, но и подкасты, интернет и даже пельмени? Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов. Почему, несмотря на конкуренцию, читающих и слушающих книги с каждым годом всё больше? Как неизвестному автору попасть в топ продаж? Как озвучить книгу, если ты не актер? Как выглядит написание книги в режиме стриминга и как заработать, даже не написав книгу?

Слушайте подкасты РИА Новости