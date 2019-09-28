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Как вы это делаете
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Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (242)
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Пелевин против эротической литературы, Акунин против книг по саморазвитию, Водолазкин против боевой фантастики.

Почему за время и деньги читателя сегодня между собой конкурируют не только книги, но и подкасты, интернет и даже пельмени? Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов. Почему, несмотря на конкуренцию, читающих и слушающих книги с каждым годом всё больше? Как неизвестному автору попасть в топ продаж? Как озвучить книгу, если ты не актер? Как выглядит написание книги в режиме стриминга и как заработать, даже не написав книгу?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (242)


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