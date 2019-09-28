Саудовская нефть - жертва неопознанных беспилотников

Но самое удивительное, что многих эта бескровная атака обрадовала. У нефтяных компаний растут акции, у шведских экологистов – надежды на очищение атмосферы, а у оппонентов войны в Йемене – надежды на мир.

В новом выпуске подкаста ИноСМИ редакторы портала обсуждают последствия удара по саудовским НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам), разом сократившего поставки саудовской нефти наполовину. Помимо очевидных экономических последствий этой диверсии (повышение цен на нефть, неуверенность на рынках), есть и последствия для военно-стратегической обстановки.

США и их союзники обвинили в случившемся Иран и опять заговорили об ударе по этой стране. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сразу заявил, что последствием военного удара США по Ирану станет полномасштабная война: "Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я говорю, что мы не хотим вступать в военное противостояние. Военный ответ США и саудовцев, основанный на лжи касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной большого числа жертв и пострадавших. Но мы защитим нашу страну, не раздумывая".

Тем не менее большинство аналитиков в ирано-американскую войну не верят из-за огромных издержек: для оккупации Ирана понадобятся 200 тысяч военных, а такого количества "пушечного мяса" нет ни у США, ни даже у их арабских союзников.

Зато бескровный удар дронов по саудовской нефти многих неожиданно обрадовал. Вот что пишет автор шведской "Афтонбладет" Петер Кадхаммар:

"Неужели только меня радуют атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии? "Бум!" — и внезапно в мире резко уменьшилось производство нашего важнейшего энергоносителя. Вместо 10 миллионов баррелей в день стало 6 миллионов. Конечно, кому-то, наверное, придется потерять деньги. Но в долгосрочной перспективе мы все можем остаться в выигрыше. Только подумайте: а вдруг эта атака станет толчком, который позволит нашему обществу осознать, что пора перестать использовать нефть?"

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