"Мне нужно о ком-то заботиться". Зачем мы заводим домашних животных

Они грызут обувь, портят обои, сжирают важные бумаги и гадят в туфли твоей новой девушки. . Иногда на их содержание мы тратим денег больше, чем на себя.

Им нужны лучшая еда, уход, прогулки, прививки. Зачем они нам? Это проявление крайней формы одиночества? Отчаянное желание быть любимым? Или "нам собачка вместо ребёнка"?

Собаки, хомячки, сорок кошек, рыбки, белки, змеи и даже воробьи. Иногда завести домашнее животное — значит устроить семейный тимбилдинг. Должны ли останавливать съемная квартира и частые командировки? Правда ли, что питомцы положительно влияют на здоровье людей? Что делать, если хочется завести любимца, но нет уверенности, что такая ответственность окажется по силам?

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