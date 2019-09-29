Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

"Ребёнок – счастье, это укрепит семью". Да, скажите это парам, которые развелись в течение двух-трех лет после рождения первенца. Ребёнок меняет жизнь пары настолько, что часто партнёры бывают к этому не готовы. Из отношений уходят романтика и секс, остаются только быт и подгузники. Как не попасть в статистику разводов и сохранить отношения?

Что такое кризис триады? С какими трудностями сталкивается пара, и как их преодолеть? Какие пары в зоне риска? Как сохранить романтику в отношениях? Почему партнёры после рождения ребёнка теряют друг к другу сексуальный интерес, и как его вернуть? Можно ли что-то исправить, если кризис всё-таки настиг пару?

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