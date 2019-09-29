18:31 29 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Это надолго
© Sputnik /

Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (247)
35 0 0

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

"Ребёнок – счастье, это укрепит семью". Да, скажите это парам, которые развелись в течение двух-трех лет после рождения первенца. Ребёнок меняет жизнь пары настолько, что часто партнёры бывают к этому не готовы. Из отношений уходят романтика и секс, остаются только быт и подгузники. Как не попасть в статистику разводов и сохранить отношения?

Что такое кризис триады? С какими трудностями сталкивается пара, и как их преодолеть? Какие пары в зоне риска? Как сохранить романтику в отношениях? Почему партнёры после рождения ребёнка теряют друг к другу сексуальный интерес, и как его вернуть? Можно ли что-то исправить, если кризис всё-таки настиг пару?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (247)


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
Может ли Молдова хранить газ на Украине
Может ли Молдова хранить газ на Украине - видеокомментарий
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться