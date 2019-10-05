"Страхи/Ошибки": правила жизни во время стресса

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Стресс стал привычным состоянием для жителей больших городов. Недосыпы, многозадачность, дедлайны – организм работает на износ. Чем успешнее, тем больше стресса.

При этом стресс "от хорошего" воздействует на организм и психику так же, как негативный. Как получать из стресса ресурс, но снижать вред? Разбираем ошибки и заблуждения.

Сегодня мы разбираем ошибки проживания стресса и говорим о том, нужно ли вообще стресса бояться. При сильном или продолжительном стрессе все процессы в организме начинают работать по-другому. Стресс медленно убивает не только тело, но и вызывает депрессию, провоцирует зависимости. Однако стресс – это не всегда зло, иногда именно он помогает нам почувствовать вкус жизни.

Как отличить полезный и вредный стресс? В чём разница? Что происходит в организме под действием стресса? Почему жизнь без него невозможна?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем ошибки переживания стресса и учимся правильно работать с этим непростым состоянием.

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