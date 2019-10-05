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Как вы это делаете
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Петр Налич о чрезмерной популярности, списке Forbes, опере и буллинге

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Тема:
Подкасты РИА Новости (250)
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В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" — певец и композитор Петр Налич. Одни на него молятся, другие пытаются понять "в чём прикол". Почему его стало мало, что за эксперименты с оперой и почему отказался от знаменитой Guitar.

Оперное и эстрадное пение, сочинение музыки к фильмам, живопись, картонные скульптуры и архитектура — это бесконечный поиск себя или "разбрасывание"? Почему он – такой странный и неформатный – взорвал медиасреду, и как оценивает это спустя двенадцать лет? Жалеет ли, что стал "массовым" ради Евровидения?

Чем живет и занимается сейчас, общается ли с музыкантами из распущенного им "Коллектива Петра Налича"?

За что его травили в школе и во что это вылилось сейчас.

Как он стал первым российским музыкантом, популярным благодаря интернету. О побочных эффектах неожиданной популярности. Зачем из андеграунда ушел в "попсовую" историю и почему ненавидит, когда его "классифицируют". Оперные эксперименты — это серьезно или попытка "натянуть Налича на классику".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (250)

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