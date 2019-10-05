"Это для тех, кто плохо умеет читать". Комиксы – для детей и дебилов?

Сказки, секспросвет, хорроры, образование, Библия – комиксы давно вышли за пределы супергероики. Это полноценный и самостоятельный формат (не жанр!), с помощью которого можно рассказать любую историю.

Десятки издательств и магазинов работают исключительно с комиксами. Но для многих это до сих пор всего лишь детские "книжки с картинками". Как так?

В России только за последний год спрос на печатные комиксы вырос на треть. Финал "Мстителей", снятых по комиксам Marvel, собрал в нашем прокате почти $50 млн. А скоро на экраны должен выйти отечественный фильм по комиксам, "Майор Гром: Чумной доктор".

Комиксы – это огромная индустрия, которой в России не было ещё 5-7 лет назад.

Кто формирует спрос на них? Есть ли у нас своя комикс-школа, как в США, Японии или Франции? Когда в России перестанут считать, что комиксы только для подростков?

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