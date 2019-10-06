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Мы все умрем

Мы все умрём. (Не такая уж) "зелёная" энергетика

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Тема:
Подкасты РИА Новости (255)
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Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами."

Зелёные" электростанции в Китае, по словам эксперта, по производительности обгоняют всю энергетическую отрасль России. Ветряки в Дании обеспечивают стране 40% электричества. Солнечные батареи сегодня размещают где угодно.

Казалось бы, вот оно, решение энергетического кризиса.

Евгений Паскарь и Михаил Тыршу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Перейдет ли Молдова на альтернативные источники энергии
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Но на самом деле у альтернативной энергетики есть гора подводных камней.

Для создания ГЭС приходится строить плотины, которые "пережимают" реки, убивают местную фауну и затапливают потенциально полезные территории. Солнечные электростанции занимают гигантские площади, а ведь на их месте могли быть жилые дома или поля.

А ещё, согласно некоторым расчётам, альтернативная энергия и для потребителя, и для производителя обходится в разы дороже, чем традиционная.

Что из этого мифы, а что – правда?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (255)

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