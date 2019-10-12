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Страхи
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"Страхи/Ошибки": чем опасны подавленные эмоции

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Тема:
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Контролировать и скрывать эмоции – это норма приличия, признак "зрелого" человека. Бесит коллега, достал начальник, ссоры дома – держи себя в руках... пока не сорвет крышу.

Самоконтроль создает опасный разрыв между поступками и чувствами. Как правильно выражать свои эмоции и надо ли? Разбираем ошибки и заблуждения. 

Мужчина в депрессии, фото из архива.
CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
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Подавленные эмоции приводят к тому, что человек не получает наслаждения от жизни. Кроме того, эмоциональные "инвалиды" – холодные и зажатые люди – редко становятся успешными. Их во всем опережают те, кто умеет анализировать свои чувства и управлять чужими эмоциями. Психологи назвали это эмоциональным интеллектом.

Что это такое? К чему могут привести проглоченные эмоции? Как правильно выпускать пар? Помогают ли справиться с этим вредные привычки? Как тактично сказать человеку, что он тебя бесит? Что делать с излишней эмоциональностью и последующим за этим стыдом?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, как жить со своими эмоциями, оставаясь в мире с собой и другими.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)

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