Артур Хачуян о том, кто за нами следит в интернете и в жизни

Почему Фейсбук рекламирует вам книгу, о которой вы вслух рассказали другу? Кто читает ваши личные сообщения кроме вас самих? Осталась ли у нас привилегия хранить тайны в мире, где за нами следят камеры с распознаванием лиц, а государство анализирует наши поисковые запросы? И чем мы жертвуем, чтобы пользоваться телефоном, интернетом, и другими благами цивилизации?
Специалист по искусственному интеллекту и один из лидеров российского рынка анализа открытой информации Артур Хачуян объясняет:
1:00 Как с помощью соцсетей, мобильных операторов и распознавания лиц зрителей ЧМ-2018 защищали от агрессивных фанатов?
3:10 Государство знает о нас больше, чем мы думаем. Почему никто не паникует?
7:05 Где используется распознавание лиц сегодня и почему у него не так много применений?
9:30 Следит ли за нами кто-то из камеры ноутбука и надо ли ее заклеивать?
11:15 Чем мы платим за "бесплатный" Инстаграм?
12:50 Почему уже невозможно остановить развитие технологий, даже заперев всех разработчиков планеты в одной комнате?
17:15 Как Гугл манипулирует нашим сознанием и почему от этого нельзя спастись?
20:20 Почему Сноуден призывает не пользоваться Вотсаппом и Телеграмом?
21:15 Можно ли вырваться из информационного пузыря, в котором нас держит Фейсбук и Гугл?
23:00 Почему правила работы с искусственным интеллектом будут написаны кровью и как выборы президента США изменили политику Фейсбука?
24:30 Почему пугающий социальный скоринг в Китае – это на самом деле хорошо и почему такого не будет в России?
27:30 Как ваша страница в Инстаграм поможет мошенникам взломать ваш банковский аккаунт?
30:40 Какие правила цифровой гигиены помогут не оставлять следы в интернете?
32:00 Кто кроме нас читает наши личные сообщения и почему соцсети об этом молчат?
32:40 Откуда берется реклама товара, о котором мы сказали вслух, и правда ли, что телефон все слышит и записывает?
34:45 Как искусственный интеллект в приложении для знакомств найдет вам идеальную пару?
37:15 И почему он поможет вам найти партнера для секса и друга, а вот бизнес-партнера и настоящую любовь придется искать самому?
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