Артур Хачуян о том, кто за нами следит в интернете и в жизни

Как Фейсбук манипулирует нашим сознанием? Почему от прогресса не спастись даже в глухом селе? Специалист по искусственному интеллекту и безопасности в сети Артур Хачуян – о том, чего мы боимся напрасно, а чего стоило бы опасаться.

Почему Фейсбук рекламирует вам книгу, о которой вы вслух рассказали другу? Кто читает ваши личные сообщения кроме вас самих? Осталась ли у нас привилегия хранить тайны в мире, где за нами следят камеры с распознаванием лиц, а государство анализирует наши поисковые запросы? И чем мы жертвуем, чтобы пользоваться телефоном, интернетом, и другими благами цивилизации?

Специалист по искусственному интеллекту и один из лидеров российского рынка анализа открытой информации Артур Хачуян объясняет:

1:00 Как с помощью соцсетей, мобильных операторов и распознавания лиц зрителей ЧМ-2018 защищали от агрессивных фанатов?

3:10 Государство знает о нас больше, чем мы думаем. Почему никто не паникует?

7:05 Где используется распознавание лиц сегодня и почему у него не так много применений?

9:30 Следит ли за нами кто-то из камеры ноутбука и надо ли ее заклеивать?

11:15 Чем мы платим за "бесплатный" Инстаграм?

12:50 Почему уже невозможно остановить развитие технологий, даже заперев всех разработчиков планеты в одной комнате?

17:15 Как Гугл манипулирует нашим сознанием и почему от этого нельзя спастись?

20:20 Почему Сноуден призывает не пользоваться Вотсаппом и Телеграмом?

21:15 Можно ли вырваться из информационного пузыря, в котором нас держит Фейсбук и Гугл?23:00 Почему правила работы с искусственным интеллектом будут написаны кровью и как выборы президента США изменили политику Фейсбука?24:30 Почему пугающий социальный скоринг в Китае – это на самом деле хорошо и почему такого не будет в России?27:30 Как ваша страница в Инстаграм поможет мошенникам взломать ваш банковский аккаунт?30:40 Какие правила цифровой гигиены помогут не оставлять следы в интернете?32:00 Кто кроме нас читает наши личные сообщения и почему соцсети об этом молчат?32:40 Откуда берется реклама товара, о котором мы сказали вслух, и правда ли, что телефон все слышит и записывает?34:45 Как искусственный интеллект в приложении для знакомств найдет вам идеальную пару?37:15 И почему он поможет вам найти партнера для секса и друга, а вот бизнес-партнера и настоящую любовь придется искать самому?

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