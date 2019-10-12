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"Если тебя не лайкают, ты лузер". Почему нам так важны виртуальные сердечки

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)
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Лайк — универсальная валюта интернета — уходит в прошлое, а вместе с ней и наши переживания, что под последним постом "сердечек" меньше обычного. Но как теперь получить признание в сети?

Способ потешить свое самолюбие или нажить социальный капитал? Способ напомнить о себе? Получить одобрение общества, обратную связь или нервный срыв? Лайк — универсальная валюта интернета — уходит в прошлое, а вместе с ней и наши переживания, что под последним постом "сердечек" меньше обычного. Но как теперь получить признание в сети? 

Сотовый телефон, архивное фото
CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
Эксперт дал ответ, почему не стоит сообщать о каждом шаге в соцсетях

Лайки появились десять (!) лет назад и произвели тогда настоящую революцию в мире социальных сетей. Сегодня мы уже не помним, каким был мир без них. Художники посвящают лайкам свои произведения, как символу эпохи. А социальные сети одна за другой тестируют отказ от их публичной демонстрации, потому что они давят на пользователей и постепенно обесцениваются из-за накруток.

Нужен ли нам "безлайковый" мир, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель креативного и СММ отдела агентства интернет-маркетинга DeltaClick Александр Артюшенко — поделился мнением о том, как может отказ от лайков изменить политику продвижения компаний в социальных сетях.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)

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