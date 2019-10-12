Мы все умрём. (Псевдо)научные новости

Заголовки научных новостей могут вызывать панику, формировать опасные стереотипы, дискредитировать науку и ученых. Иногда – в глобальном масштабе. Как с этим бороться? И только ли СМИ виноваты?

Материалы и просмотры важны не только традиционным изданиям, но и университетам, их пиарщикам и научным журналам. На каждом из этапов публикацию об открытии или изобретении могут "приукрасить" в угоду читаемости и популярности. Особенно страдают заголовки – их делают все более броскими, громкими, местами абсурдными. Именно такой раздутый, но слабо связанный с оригиналом огрызок информации получает широчайшее распространение.

Что делать и кто виноват? Помогали разобраться Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения Гарвардской медицинской школы и МГУ, основатель и ведущий интернет-канала "Real Scientists"; и Александр Головин, автор и ведущий научно-популярного подкаста "КритМышь".

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