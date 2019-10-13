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Страшно ли рожать? Задаем наивные вопросы и получаем неожиданные ответы

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)
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Когда начинать психологически готовиться к родам, и почему быть хорошо готовой опасно? Как во время родов справиться с паникой, и почему нужно вести себя "неприлично"? Ответы на самые спорные вопросы – в новом эпизоде.

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, когда начинать готовиться к родам, чтобы в самый ответственный момент не сбежать из роддома. Об этом в восьмом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают психолога, доулу, создателя группы для мам "Бережно к Себе" Дарью Уткину.

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Есть ли жизнь после родов, узнайте в памятке по мотивам лекции психолога и педагога Людмилы Петрановской "Жизнь на троих: отношения в паре в первый год жизни ребенка".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)

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