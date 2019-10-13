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Перепись. Все точно!

Почему важна перепись, и что мы теряем, отказываясь переписываться

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Тема:
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Как перепись влияет на материнский капитал и пенсии? А на количество детских садов и бюджетных мест в вузах? Чего вы не получите, если не будете участвовать в переписи? Как следят за теми, кто переехал в Москву из других городов России?

В совместном проекте МИА "Россия сегодня" и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения. 

Национальное бюро статистики
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове очередную перепись населения могут провести в 2023 году

В этом эпизоде разбираемся, что такое демографические волны и почему "выбитое" поколение мальчиков 1920-х до сих пор влияет на нас? Почему перепись в России происходит только раз в 10 лет и надо ли проводить ее чаще? Зачем на Руси считали дым и почему не считали женщин? Что такое трудоизбыточные страны, и как перепись помогает регулировать безработицу?

Эксперт эпизода — начальник Управления социально-демографической статистики в Статкомитете СНГ Ирина Збарская — рассказывает, может ли перепись повлиять на политику и зачем ее проводить, если государство и так хранит множество баз данных о нас.

Все, что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить!

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Тема:
Подкасты РИА Новости (261)

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