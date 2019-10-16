Ляху: В Братиславе переговоры по приднестровскому вопросу отложены в долгий ящик

Он считает, что переговоры зашли в тупик и отложены в долгий ящик. Этот факт подтверждается парадоксальным заявлением главы Миссии ОБСЕ в Кишинёве Клауса Нойкирха о том, что в Братиславе у сторон всё получилось, но не подписано ни одного документа.
"Странно, что у сторон не хватило времени подписать протокольное решение", - утверждает бывший представитель ОКК Ляху. - Ведь если документы были в принципе подготовлены, можно было найти время и довести дело до конца", - заключил он.
© Sputnik / Сергей Аверин
Может быть, Кишинев смог бы вести более успешно переговоры, если бы у молдавского руководства была консолидированная позиция по разрешению приднестровского конфликта, считает Ляху. Вместе с тем, отметил эксперт, у Тирасполя всегда была в этом вопросе стратегия на независимость территории Левобережья.
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В Братиславе, согласно открытым источникам, обсуждались вопросы, связанные с участием приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении, телекоммуникациями и сотрудничеством банковских систем обеих берегов.
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