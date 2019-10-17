Урекян: партийная принадлежность мэра наносит столице вред

Было бы благоразумно, если бы избранный мэр приостановил членство в партии, как в случае с президентом. Такого мнения придерживается бывший мэр Кишинёва Серафим Урекян.

Доказано, утверждает Урекян, как плохо отражается на жизни столицы влияние властных партий. Известно, какой разброд и шатание вносит в работу муниципального совета партийная принадлежность советников. Золотым временем развития Кишинева можно назвать период, когда не было избранного по партийным спискам совета, а состав мэрии в составе 19 человек утверждался, как это было с 1994 по 1999 год, президентом. Тогда было построено и много школ, и много жилья.

"Партийная принадлежность связывает градоначальника по рукам и ногам, - утверждает бывший мэр столицы Урекян. - Ведь партия постоянно требует от мэра не только разного рода организационные услуги и ресурсы, но и незаконную материальную и финансовую помощь и, таким образом, приводит к уродствам в самоуправлении города".

Кощунственные последствия партийного управления городом видны сразу. Не сдан в эксплуатацию главный проспект Штефан чел Маре, хотя его ремонт обошелся налогоплательщикам в 600 миллионов лей. Не так давно эта сумма составляла бюджет Кишинёва. На проспекте уничтожены все деревья. Даже сложно представить, сколько времени потребуется, чтобы главная улица города стала зелёной.

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