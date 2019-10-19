Страх потерять все деньги за один звонок

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Ошибиться и потерять все деньги за один звонок. Не вы, так ваша бабушка. Думаете, зря боитесь? Не зря!

В прошлом году мошенники украли с банковских карт россиян почти 1,5 миллиарда рублей.

И это не хакеры, взламывающие счета, а социальные инженеры, которые разными способами пытаются узнать личные данные, чтобы украсть ваши деньги.

Как мошенники общаются с человеком? Откуда у них номера наших телефонов? Какие существуют схемы обмана? Как обычный человек может оставаться в курсе всего этого и не стать параноиком? Отличаются ли виды и способы мошенничества в России и за рубежом? Как сохранить свои деньги и о чем нужно рассказать пожилым родителям?

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