"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или на квартире - находим ответы на сложные вопросы.

Разочарование в мире и людях. Низкая самооценка. Агрессия. Страх совершить ошибку. Шаблонность мышления. Всё это гарантирует нам перфекционизм. Может, пора перестать им гордиться, признать, наконец, что он мешает жить, и начать с ним бороться?

Или он необходим, потому что дает чувство контроля над жизнью и помогает добиться успеха?

Перфекционизм — результат появления социальных сетей или детская травма? Он задает чёткий вектор движения или загоняет нас в рамки? Можно ли сделать без него блестящую карьеру? Обязывают ли некоторые профессии быть перфекционистом? И где грань между манией всё довести до идеала и трудолюбием?

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