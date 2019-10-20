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Мы все умрём. (Токсичная) бытовая химия

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Тема:
Подкасты РИА Новости (269)
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Sputnik Молдова

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Стиральные порошки, освежители воздуха и полироли для стёкол не менее опасны, чем выхлопные газы, спреи от клещей и соли от наледи. Дома, на работе и на улице нас окружает огромное число веществ и соединений, как минимум не полезных для организма. Мы взаимодействуем с ними каждый день, сами того не зная – или пренебрегая этим знанием. А очень зря.
"У меня аллергия на свинец", - сказал бы герой боевика 80-х, имея в виду огнестрельное ранение. Но если тогда это было брутальной шуткой, то сейчас это пугающая реальность. Свинцом действительно можно отравиться, надышавшись выхлопными газами, съев консервы из плохой банки, выкрасив стены дешёвой краской, купив ребёнку китайскую игрушку… И это правдиво не только для свинца. Каждый из нас ежедневно вдыхает, трогает, съедает и выпивает целый спектр веществ, которые могут вызвать тяжёлые болезни – вплоть до летального исхода.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (269)


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