Додон: мэр Кишинева должен отказаться от политических игр

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, какой должна быть в ближайшие четыре года деятельность градоначальника Кишинева.

Президент Молдовы выразил уверенность, что после текущих выборов, ситуация в столице начнет меняться к лучшему. По его словам, будущий мэр Кишинева, если он состоит в партии, то на протяжении всего срока мандата обязан не только временно приостановить свое членство в политформировании, но и не должен заниматься политикой вообще в этот период.

"Во главе столицы нашей страны нужен профессионал, а не политик. И желательно, чтобы будущий мэр больше не занимался политикой, как минимум 4 года. Если он получит право управлять Кишиневом, он должен отказаться от участия во всех политических играх, даже от членства в партии. Пусть занимается только Кишиневом. Я думаю, что это будет правильно! – подчеркнул президент.

В Молдове в воскресенье стартовали местные выборы. На пост примара Кишинева претендуют 17 кандидатов, но большинство из них участвуют лишь для того, чтобы лишний раз засветиться. Основные фавориты — Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Нэстасе (ACUM).