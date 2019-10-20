18:01 20 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
LIVE:
Игорь Додин с супругой Галиной на выборах примара в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari

Додон: мэр Кишинева должен отказаться от политических игр

Подкасты
Получить короткую ссылку
43 0 0
Sputnik Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, какой должна быть в ближайшие четыре года деятельность градоначальника Кишинева.

Президент Молдовы выразил уверенность, что после текущих выборов, ситуация в столице начнет меняться к лучшему. По его словам, будущий мэр Кишинева, если он состоит в партии, то на протяжении всего срока мандата обязан не только временно приостановить свое членство в политформировании, но и не должен заниматься политикой вообще в этот период.

"Во главе столицы нашей страны нужен профессионал, а не политик. И желательно, чтобы будущий мэр больше не занимался политикой, как минимум 4 года. Если он получит право управлять Кишиневом, он должен отказаться от участия во всех политических играх, даже от членства в партии. Пусть занимается только Кишиневом. Я думаю, что это будет правильно! – подчеркнул президент.

В Молдове в воскресенье стартовали местные выборы. На пост примара  Кишинева претендуют 17 кандидатов, но большинство из них участвуют лишь для того, чтобы лишний раз засветиться. Основные фавориты — Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Нэстасе (ACUM).



Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
Как жители Молдовы голосуют на местных выборах в Кишиневе
Alegeri 2019: prezența la vot
Live: явка на выборах в Молдове
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться