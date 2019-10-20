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Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гречаная: новый мэр позаботится обо всех жителях Кишинева

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

Председатель партии социалистов Зинаида Гречаная уверена, что мэр Кишинева определится уже в первом туре.

Председатель партии социалистов Зинаида Гречаная сообщила журналистам, что новый мэр Кишинева должен стать настоящим хозяином города. И не только города, но и муниципия в целом. Она выразила надежду, что у столицы будет градоначальник уже по итогам первого тура.

"Я голосовала за генпримара Кишинева, которого, надеюсь, выберут по итогам первого тура, который будет настоящим хозяйственником, он позаботится о всех жителях Кишинева. Мы ждем того, кто не будет использовать место примара как трамплин в своей дальнейшей политической карьере. Нам нужен примар, который будет заботиться не только о Кишиневе, но и о других населенных пунктах.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная рассказала, что нужно сделать для помощи местным производителям
Это должен быть город для всех, город, которым можно гордиться, и с которого можно брать пример – чистые улицы, тротуары, парки", - сказала Гречаная.

В Молдове в воскресенье стартовали местные выборы. На пост примара  Кишинева претендуют 17 кандидатов, но большинство из них участвуют лишь для того, чтобы лишний раз засветиться.

Основные фавориты — Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Нэстасе (ACUM).

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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