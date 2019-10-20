Караваев: голосование проходит без нарушений законодательства Молдовы

Замдиректора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ) Сергей Караваев оценил организацию выборов в Молдове

Наблюдатели от СНГ, а именно из МИМРД МПА СНГ, рассказали корреспонденту Sputnik, что ЦИК и избирательные комиссии сделали все, чтобы выборы прошли достойно.

Замдиректора МИМРД Сергей Караваев отметил, что нарушений законодательства республики не было зафиксировано.

"ЦИК и избирательные комиссии других уровней сделали все. Те участки, которые мы посетили, отмечаем, что выборы проходят очень организовано. Организаторы голосования сделали все, чтобы голосование проходило в соответствии с избирательным законодательством Республики Молдова", - сказал Караваев.

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.