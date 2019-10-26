"Это надолго": почему мужчинам сложно включить в себе папу?

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Почему мужчине трудно осознать своё отцовство? Почему женщина по умолчанию более готова быть родителем? Как страх осуждения мешает мужчине стать осознанным родителем? Всё глубже, чем кажется. Осторожно! В эпизоде — мужской взгляд на проблему.

Вместе с проектом "Family tree" разбираемся, почему равноправное родительство так важно, но даётся непросто.

Взаимодействие с младенцем — навык, который приходит с опытом. И если у женщин к детям любовь безусловная, то у мужчин с этим всё гораздо сложнее. Отсюда и проблемы: нежелание участвовать в воспитании ребёнка, отговорки, неосознанный эскапизм.

Почему равноправное родительство — это ловушка? Как правильно распределять обязанности и высказывать претензии друг другу (если они есть)? Чем мужчины-отцы в России отличаются от мужчин-отцов в других странах? Какие страхи их тревожат?

Соведущий эпизода — журналист, автор телеграм-канала “Молодой папа” Евгений Ерёмкин. Вместе с Линой они разбираются в теме равноправного родительства и спрашивают об этом психолога Александра Колмановского.

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