Планшеты, фейки, "с кем живёте?". Чего нам ждать от Переписи-2020?

Когда в следующий раз к нам придут переписчики? Почему они верят всем на слово? Как они ищут бездомных и кочевников? На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде узнаём, где расположат переписные участки и будут ли там буфеты? Как переписаться самостоятельно и сколько времени это займёт? Как вычисляют фейковые данные и наказывают ли тех, кто сообщает о себе неправду? Как не переписать человека дважды и никого не пропустить? Как превратить перепись в увлекательную игру с детьми? Что такое домохозяйство и почему государству важно знать, с кем мы делим бюджет?

Эксперт эпизода — советник руководителя Росстата Павел Александрович Смелов рассказывает, что будет, если вы откажетесь отвечать на некоторые вопросы переписного листа и как посчитать тех, кто живет в одном городе, а на работу ездит в другой.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.

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