“Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и ещё 5 комедий про восставших мертвецов

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Восставшие из мёртвых пожиратели мозгов, обезьяна-переносчик зомби вируса, мутировавшие овцы, нацисты-зомби. Нет, это персонажи не фильмов ужасов. 5 картин, режиссёры которых умудрились превратить кино об апокалипсисе с живыми мертвецами в убойные комедии.