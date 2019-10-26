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“Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и ещё 5 комедий про восставших мертвецов

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Sputnik Молдова

Восставшие из мёртвых пожиратели мозгов, обезьяна-переносчик зомби вируса, мутировавшие овцы, нацисты-зомби. Нет, это персонажи не фильмов ужасов. 5 картин, режиссёры которых умудрились превратить кино об апокалипсисе с живыми мертвецами в убойные комедии.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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