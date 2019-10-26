“Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и ещё 5 комедий про восставших мертвецов

Восставшие из мёртвых пожиратели мозгов, обезьяна-переносчик зомби вируса, мутировавшие овцы, нацисты-зомби. Нет, это персонажи не фильмов ужасов. 5 картин, режиссёры которых умудрились превратить кино об апокалипсисе с живыми мертвецами в убойные комедии.
"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" и еще пять комедий про восставших мертвецов
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