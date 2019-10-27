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Страх, что ребёнка похитят или убьют

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Sputnik Молдова

Потерять ребёнка — самый большой страх родителя. Упустил ненадолго из виду и уже страшно — вдруг что-то произошло?

Смерть Лизы Киселёвой по дороге в школу потрясла страну. Несколько тысяч жителей Саратова и приезжих добровольцев вышли искать ребёнка и готовы были линчевать подозреваемого в убийстве. Подспудный страх стал явным. Для миллионов родителей. Как теперь жить с этим страхом? Как защитить ребёнка локально и глобально? Ищем варианты с "Лизой Алерт".

Потерять ребёнка — самый большой страх родителя. Упустил ненадолго из виду и уже страшно — вдруг что-то произошло?
В случае с Лизой сошлось множество факторов. Она оказалась в плохом месте, в плохое время. Подозреваемый в убийстве имел непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Дорога от дома до школы проходила через гаражный кооператив. Рядом не оказалось других взрослых.

Почему люди, судимые по насильственным статьям, выходят на свободу и потом ими никто не занимается? Могут ли помочь справиться с проблемой "безопасные маршруты" и чипирование детей? Нужно ли школы и детские сады обносить глухим забором? Что делать с подозрительным незнакомцем, который бродит у школьной ограды? Почему переписка в интернете сегодня завтра приводит вашего ребёнка на реальную встречу с мерзавцем? На что родители могут повлиять сами, и каким правилам безопасности научить детей?

 

Слушайте подкасты РИА Новости.



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