Страхи/Ошибки: как перестать тратить деньги на ненужное

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Сегодня – уже третий кофе с собой, завтра – ненужная пара обуви. Надо отказаться от бесполезных покупок, но силы воли не хватает. Расходы заметно растут, и вместе с ними – чувство вины. Сложно объяснить себе и другим, зачем этот хлам. В чем причина импульсивных покупок? Это слабость характера? Правильный маркетинг? Или дефицит радости в жизни?

Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королевой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.

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