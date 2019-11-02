Каскадер(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Проехаться вместо Лены Катиной на крыше грузовика в клипе "Тату" или пробить собой стекло вместо Алисы Гребенщиковой в сериале. Вы, наверняка, видели ее в кино, когда героиню сбивает машина или она выпадает из окна. Одна из первых женщин-каскадеров России Варвара Никитина о том, почему ее долго не пускали в профессию, и что изменилось с тех пор.

Когда женщин-каскадеров стали пускать на съемочную площадку? Почему сначала не платили, и может ли теперь женщина в этой профессии достойно зарабатывать? Почему им иногда приходится дублировать мужчин? Из-за чего каскадеры погибают на площадке и почему травмы чаще случаются на простых трюках? Где может сниматься каскадер кроме кино, и убьют ли технологии эту профессию? Что происходит на корпоративе каскадеров, и зачем они просят убрать от греха подальше контрабас?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает постановщик трюков, вице-президент Гильдии каскадеров при Союзе кинематографистов России Варвара Никитина.

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