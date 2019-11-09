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Страхи
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"Страхи/Ошибки": как вести себя с близким, если он безнадёжно болен

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (280)
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Sputnik Молдова

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Когда кому-то из родных или друзей ставят смертельный диагноз, трудно подобрать правильные слова, не навредить чрезмерной заботой или, наоборот, безразличием. Как поддержать заболевшего без напускной бодрости и лжи? Как самому принять этот факт и преодолеть чувство вины? Разбираем ошибки, которые случаются при общении со смертельно больным близким.
Диагноз известен. Семье и друзьям пациента нужно помочь ему пережить этот период максимально комфортно, а самим справиться с отчаянием и беспомощностью.
Как осознать ситуацию, когда близкий человек безнадёжно болен? Можно ли горевать "заранее"? Что сказать? К чему может привести ложь и искажение фактов о болезни?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем, какие ошибки мы часто совершаем при общении со смертельно больными близкими.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (280)


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