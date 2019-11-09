"ЯсноПонятно": ошибки, из-за которых мы учим иностранный язык годами

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Постоянно учиться – норма. Правда, часто это не приносит результатов, отнимает нервы и деньги. Например, языки. Сколько можно обещать себе выучить английский, но так и остаться на уровне "Лондон из э кэпитал оф грейт британ"? Как учить язык по-другому: без отговорок, вечного завтра, угрызений совести и главное – с пониманием, для чего он нужен?

Сначала иностранный язык нам преподавали в школе, потом в университете. Но, как оказалось, пользы в этом было мало. Сериалы с субтитрами тоже не помогают, репетиторы и курсы – дорого, и нет на них времени. А чтобы выучить язык самостоятельно, не хватает силы воли.

Почему сама постановка цели "выучить язык" уже неправильная? Как начать, чтобы в очередной раз не бросить? И, кстати, если быть честным с собой, а нужен ли нам этот английский?

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