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Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади

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Тема:
Подкасты РИА Новости (285)
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Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Президент США Трамп "сервировал" уничтожение террориста аль-Багдади для телезрителей как свою символическую победу. Поведение Трампа чем-то напоминало племенные обычаи: публике был представлен как бы "медиа-скальп" поверженного врага. Трамп даже приукрасил победу, добавив неподтвержденную информацию, что аль-Багдади "умер как трус, крича и рыдая".

Американские генералы, однако, указали, что у президента не было никакой возможности узнать, какие звуки террорист номер один издавал перед смертью, а это значит, что Трамп банально врет. А у не любящих Трампа СМИ тотчас возникло подозрение, что своим "племенным" восторгом по поводу поверженного врага Трамп отвлекает внимание от собственных просчетов. Главный из них – провальная политика в Сирии, где теперь верховодят Россия и Турция с Ираном.
Впрочем, оказалось, что публика в США не приемлет прозаической правды, а жаждет как раз трамповской "трагедии мести". Журналисту "Вашингтон пост", который посмел предположить, что аль-Багдади не был на самом деле трусом, пришлось взять свои слова обратно. А как его заставили это сделать – расскажут редакторы ИноСМИ Алексей Дубосарский и Дмитрий Бабич.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (285)


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