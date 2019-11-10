User-friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

Лендинг, пуш-уведомления и юзабилити. Всё это — про электронную перепись населения 2020 года. В этом эпизоде рассказываем, как переписаться на Госуслугах самостоятельно. Зачем это нужно государству? Сохраняет ли такая перепись анонимность? И что делать, если вы переписались онлайн, а переписчик всё равно пришел?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

Как защищена информация о нас и может ли она попасть к мошенникам? Что быстрее: поговорить с переписчиком или заполнить переписной лист онлайн? Можно ли сделать это на других языках, кроме русского? Можно ли прервать заполнение и вернуться к нему позже? И обязательно ли отвечать на все вопросы?

Эксперт эпизода — Олег Юрьевич Качанов, директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России — рассказывает, почему перепись 2020 года может оказаться последней возможностью пообщаться с переписчиком.

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