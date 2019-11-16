Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?

И было ли это спасение возможным? Об этом – беседа редактора ИноСМИ с научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.
Сегодня принято обвинять Горбачёва во всех грехах. Почему он в 1989-1991 гг. не потребовал от руководителей США и Западной Европы юридически заверенных гарантий нерасширения НАТО на восток? Почему не защитил верных СССР чиновников в бывших "странах социализма", которые получают сегодня пониженные пенсии?
Но факты говорят о другом.
А именно: об этом тогда в России думали очень немногие.
Еще в 1993-м году, через два года после крушения СССР, Ельцин, приехав в Варшаву, был застигнут врасплох, когда Валенса предложил ему дать согласие на вступление Польши в НАТО.
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