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Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (289)
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Sputnik Молдова

Ровно 30 лет назад рухнули режимы "стран социализма": ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Сегодня в их падении обвиняют Горбачева. Но разве он не пытался спасти "братские партии", толкая их к реформам?

И было ли это спасение возможным? Об этом – беседа редактора ИноСМИ с научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.

Berlin Bundestag
CC BY-SA 2.0 / Fred PO / Berlin Bundestag
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Сегодня принято обвинять Горбачёва во всех грехах. Почему он в 1989-1991 гг. не потребовал от руководителей США и Западной Европы юридически заверенных гарантий нерасширения НАТО на восток? Почему не защитил верных СССР чиновников в бывших "странах социализма", которые получают сегодня пониженные пенсии?

Но факты говорят о другом.

А именно: об этом тогда в России думали очень немногие. 

Еще в 1993-м году, через два года после крушения СССР, Ельцин, приехав в Варшаву, был застигнут врасплох, когда Валенса предложил ему дать согласие на вступление Польши в НАТО.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (289)

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