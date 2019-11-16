“Форд против Феррари” и ещё 5 фильмов про "гашетку в пол"

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Страсти на легендарной гонке “24 часа Ле-Мана”, противостояние великих пилотов Формулы-1, состязания на скорость на мотоциклах. Картины, не только раскрывшие мир бешеных скоростей, но и показавшие, что происходит вне гоночного трека.

Подборка из 5 динамичных фильмов, в которых автомобильный спорт становится декорацией человеческих переживаний.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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