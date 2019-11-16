Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?

Почему страх открывать входную дверь во время переписи не имеет под собой оснований?
Как формулировка вопроса влияет на отношение респондентов к переписчикам?
Каким образом защищаются личные данные участников переписи?
Кто и зачем может воспользоваться информацией об участниках переписи? Могут ли по результатам переписи лишить жилья?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
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