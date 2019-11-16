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Перепись. Все точно!

Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (290)
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Sputnik Молдова

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

Почему страх открывать входную дверь во время переписи не имеет под собой оснований?

Национальное бюро статистики
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове очередную перепись населения могут провести в 2023 году

Как формулировка вопроса влияет на отношение респондентов к переписчикам?

Каким образом защищаются личные данные участников переписи?

Кто и зачем может воспользоваться информацией об участниках переписи? Могут ли по результатам переписи лишить жилья?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (290)

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