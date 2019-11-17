Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"

Глядя на профили с миллионами подписчиков, невольно задумаешься: может, тоже публиковать красивые фотографии, делиться своим мнением и наблюдать, как растет аудитория?
А ещё жить без выходных, нести груз ответственности и ходить к психологу, чтобы справиться с критикой.
Каждый ли может стать блогером? Или, все-таки, есть свои "красные линии"?
Разбираемся вместе с Сашей Митрошиной.
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