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Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"

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Тема:
Подкасты РИА Новости (295)
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Sputnik Молдова

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью, а может и так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Глядя на профили с миллионами подписчиков, невольно задумаешься: может, тоже публиковать красивые фотографии, делиться своим мнением и наблюдать, как растет аудитория?

Пользователь смартфона смотрит Youtube, архивное фото.
CC0 / Pixabay / StockSnap
Блогеры-миллионеры: как на Youtube зарабатывают целое состояние

А ещё жить без выходных, нести груз ответственности и ходить к психологу, чтобы справиться с критикой.

Каждый ли может стать блогером? Или, все-таки, есть свои "красные линии"?

Разбираемся вместе с Сашей Митрошиной.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (295)

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