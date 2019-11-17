Мария Бородецкая о феномене лекториев, закрытом клубе и досуге для умных

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Тысячи людей из 400 городов мира слушают лекции “Синхронизации”, и только в 2019-ом проект вырос в 2 раза.

Основатель курса и СЕО платформы Мария Бородецкая о том, где послушать лекции с вином и под музыку, почему люди не хотят учиться из дома и едут на занятия после рабочего дня и как лектории стали “интеллектуальным Тиндером”.

Правда ли, что люди, пресытившись онлайном, бегут обратно в офлайн? Как организация корпоративных лекций помогает компаниям привлекать новых сотрудников? Часто ли учителя приходят на лекции, чтобы перенять техники обучения? Меняли ли люди профессию после прослушанного курса? Непредвиденная популярность каких на первый взгляд сомнительных курсов поразила даже основателей проекта? Почему слушателям лекций о физике сложнее угодить, чем тем, кто пришел на курс по искусству?

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