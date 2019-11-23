"Не хочу жить". Что такое послеродовая депрессия и почему ее не замечают

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Женщина, выпавшая из окна с сыном и грудной дочерью на северо-востоке Москвы. Что ей двигало? Помешательство? Бегство от несчастной жизни? Или послеродовая депрессия?

По данным ВОЗ, этим расстройством страдает каждая шестая мама. О нем не принято говорить, его часто считают причудой и избалованностью. Почему проблему нельзя игнорировать и как помочь?

Для психики некоторых женщин рождение ребенка становится тяжелейшим испытанием. Послеродовая депрессия (ПРД) — серьезное заболевание, которое может случится у любой мамы, даже в благополучной семье, и требует помощи специалистов.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему никто не предупреждал, что материнство может начаться с агрессии и бессилия, и что такое ПРД.

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