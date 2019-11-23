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Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов

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Тема:
Подкасты РИА Новости (298)
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Sputnik Молдова

Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Хоть в реальности американский запад XIX века не был местом тотального беззакония, в кино он приобрёл романтический флер арены столкновения индейцев, золотоискателей, ковбоев и разбойников. 

Ольга Лапшина
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В подкасте можно познакомиться со списком вестернов, создавших и укрепивших эстетику Дикого Запада с меткими стрелками, охотниками за головами, грабителями поездов и смелыми шерифами.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (298)

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